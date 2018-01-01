Абстрактный коллаж (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Абстрактный коллаж
Абстракция - уникальный способ передачи настроений, чувств и эмоций на холсте. Наши преподаватели научат вас писать то, что невозможно описать. Хорошая абстракция - та, которая порождает отклик у зрителя. Если увидев картину, вы испытали новые чувства и эмоции - абстракцию уже можно назвать удачной! Планета конструктивизма, Галактика Мондриана, Созвездие ташизма - мы приглашаем вас на борт шаттла ARTCLASS, который отправится покорять бескрайний класс абстракции.

Россия
Документальный

