Аня Волошина — инженер-конструктор. Из-за проблем со здоровьем незапланированная беременность совершенно не входит в ее планы: муж уговаривает сделать аборт, а свекровь — хорошо подумать. Сразу после родов врожденный порок сердца напомнил о себе, поэтому свекровь нашла клинику в Турции, где специализируются на подобных проблемах.



Главврач Джемаль так проникся девушкой, что при ухудшении состояния принял решения отдать ей сердце собственной жены, которая накануне погибла в аварии. На этом трагедии не закончились: его сын сбежал из дома, обвинив отца в смерти матери, но ее сердце в груди Анны подсказывает, где его искать.

