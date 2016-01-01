А ты знаешь? Сезон 4. Серия 9
Wink
Детям
А ты знаешь?
4-й сезон
9-я серия
8.82016, Do You Know?
Документальные, Развивающие0+

А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb