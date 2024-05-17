А ты знаешь? Сезон 4. Серия 25
Wink
Детям
А ты знаешь?
4-й сезон
25-я серия
8.82016, Do You Know?
Документальный, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

О сериале

Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Семейный, Документальный
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb