8 дней (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, 8 Tage
Фантастика, Драма18+
О сериале
Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.
СтранаГермания
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МКРежиссёр
Михаэль
Крумменахер
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- КПАктриса
Кристиана
Пауль
- МВАктёр
Марк
Вашке
- ЛКАктриса
Лена
Кленке
- КХАктёр
Клод
Хайнрих
- ФХАктёр
Фабиан
Хинрихс
- НфАктриса
Нора
фон Вальдштеттен
- ДШАктёр
Девид
Штрисов
- ЛГАктриса
Луиза-Селин
Гаффрон
- ММАктёр
Муратан
Муслу
- ДШАктёр
Давид
Шюттер
- САПродюсер
Саймон
Амбергер
- КМХудожник
Кристиан
М. Гольдбек
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс