8 дней (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

