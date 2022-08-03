8 дней. Сезон 1. Серия 3
8 дней
1-й сезон
3-я серия

8 дней (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, 8 Tage
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb