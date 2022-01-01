Петрики
Wink
Сериалы
50/50
1-й сезон
Петрики
6.22022, Петрики
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

50/50 (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал про партнерство в бизнесе. Зарисовки о молодых российских предпринимателях, в том числе о создателях проектов Eggsellent и «Сила ветра», которые умеют договариваться и не опускать руки.

Сериал Петрики 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «50/50»