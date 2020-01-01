5 причин смотреть фильм с Андреем Апостоловым. Серия 68
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5 причин смотреть фильм с Андреем Апостоловым
1-й сезон
68-я серия

5 причин смотреть фильм с Андреем Апостоловым (сериал, 2020) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

7.02020, 5 причин смотреть фильм с Андреем Апостоловым. Серия 68
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«5 причин смотреть фильм» — ваш навигатор в мире цифровых кинорелизов. Киновед Андрей Апостолов детально разбирает новинки, которые нельзя пропускать, потому что это действительно качественное кино как минимум по пяти, всегда уникальным, причинам. Экспертный взгляд и изящный юмор вместо голословных восхвалений — настоящая находка для вдумчивых зрителей.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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