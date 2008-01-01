WinkСериалыГраница пустоты1-й сезон4. Храм пустоты
8.42008, IV: The Hollow Shrine
Аниме, Триллеры18+
Граница пустоты (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+59 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+115 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+121 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+34 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+89 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+33 мин
Граница пустоты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Серия до жути похожих самоубийств потрясла японские газеты в конце 90-х. Среди всех причудливых сходств есть одна деталь, которая выделяется среди остальных: все жертвы покончили с собой, спрыгнув со здания Фудзё.
Рёги Сики подозревает, что эти зловещие события имеют сверхъ�естественную причину. Сики, наделённая сверхъестественной силой, расследует инциденты вместе с Токо Аозаки, детективом — специалисткой в магии, и своим другом Кокуто Микией.
Сики путешествует по загадочному миру, чтобы раскрыть тёмные тайны, окружающие странное явление.
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