2. Теория убийства — Часть 1
Wink
Сериалы
Граница пустоты
1-й сезон
2. Теория убийства — Часть 1
8.42007, II: A Study in Murder, Part 1
Аниме, Триллеры18+

Граница пустоты (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Серия до жути похожих самоубийств потрясла японские газеты в конце 90-х. Среди всех причудливых сходств есть одна деталь, которая выделяется среди остальных: все жертвы покончили с собой, спрыгнув со здания Фудзё.
Рёги Сики подозревает, что эти зловещие события имеют сверхъестественную причину. Сики, наделённая сверхъестественной силой, расследует инциденты вместе с Токо Аозаки, детективом — специалисткой в магии, и своим другом Кокуто Микией.
Сики путешествует по загадочному миру, чтобы раскрыть тёмные тайны, окружающие странное явление.

Сериал 2 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Боевики, Драмы, Фэнтези, Детективы, Мультсериалы, Аниме, Триллеры
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг