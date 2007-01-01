Граница пустоты (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Серия до жути похожих самоубийств потрясла японские газеты в конце 90-х. Среди всех причудливых сходств есть одна деталь, которая выделяется среди остальных: все жертвы покончили с собой, спрыгнув со здания Фудзё.

Рёги Сики подозревает, что эти зловещие события имеют сверхъ�естественную причину. Сики, наделённая сверхъестественной силой, расследует инциденты вместе с Токо Аозаки, детективом — специалисткой в магии, и своим другом Кокуто Микией.

Сики путешествует по загадочному миру, чтобы раскрыть тёмные тайны, окружающие странное явление.



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