23 августа (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Круглая сирота Женя устраивается работать сиделкой к отставному полковнику полиции Василию Петровичу. Их общение выливается в большую дружбу. Он помогает ей искать мать, а девушка пытается примирить полковника с сыном Петром, в которого сама и влюбляется. Но Пётр совсем не рад появлению в их доме «приживалки» — он считает, что у Жени исключительно меркантильный интерес. Неожиданно Василий Петрович умирает. Разбирая документы полковника, девушка узнаёт, что тот завещал ей свой дом.

