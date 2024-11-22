23 августа. Сезон 1. Серия 3
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23 августа (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42023, 23 августа. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Круглая сирота Женя устраивается работать сиделкой к отставному полковнику полиции Василию Петровичу. Их общение выливается в большую дружбу. Он помогает ей искать мать, а девушка пытается примирить полковника с сыном Петром, в которого сама и влюбляется. Но Пётр совсем не рад появлению в их доме «приживалки» — он считает, что у Жени исключительно меркантильный интерес. Неожиданно Василий Петрович умирает. Разбирая документы полковника, девушка узнаёт, что тот завещал ей свой дом.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

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