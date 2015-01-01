2015: Предсказания (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2015, 2015: Предсказания. Серия 4
ТВ-шоу18+
Что принесет нам наступление эры Водолея? Предсказатели заглядывают в будущее России. Как долго продлится нынешний экономический кризис и когда нашу страну ждет расцвет? И что произойдет в 2020 году, а котором ожидается феноменальное явление – четыре лунных затмения? Предсказатели, ученые и астрологи уверены – это будет знаковый год.
