Что принесет нам наступление эры Водолея? Предсказатели заглядывают в будущее России. Как долго продлится нынешний экономический кризис и когда нашу страну ждет расцвет? И что произойдет в 2020 году, а котором ожидается феноменальное явление – четыре лунных затмения? Предсказатели, ученые и астрологи уверены – это будет знаковый год.

