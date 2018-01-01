2 Оторвы на престоле. Сезон 1. Серия 4
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2 Оторвы на престоле (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, 2 Dope Queens
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Внимание! Сериал доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Популярный комедийный подкаст 2 Dope Queens добрался до экранов в виде сериала. Создательницы шоу рассказывают об отношениях с белыми парнями, жизни в Нью-Йорке, районах с лучшей пиццей и многом другом.

Сериал 2 Оторвы на престоле 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.0 IMDb