19 этаж (сериал, 2024) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Группа незнакомцев по ночам попадает в VR-игру, от успехов в которой зависит их реальная жизнь. Детективный триллер «19 этаж» — дорама из Китая о выживании и расследовании масштабного заговора.



Девушка Чунь Юй и ее друг Цинь Ю попадают в аварию. Потеряв сознание, они необъяснимым образом оказываются в странной VR-игре в окружении других участников. Никто из них не знает, что произошло, но почти все так или иначе причастны к автокатастрофе. У попавших сюда людей не остается другого выбора, кроме как погрузиться в игру, надеясь, что на другом конце окажется способ выбраться из кошмара. Пройдя уровень, они просыпаются, но следующей ночью снова переносятся в виртуальную реальность, где их ожидают загадки, монстры и психологические испытания. Товарищам по несчастью приходится учиться сотрудничать, ведь каждый, кто умрет в игре, впадает в кому в реальном мире.



