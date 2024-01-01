19 этаж (сериал, 2024) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+40 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+39 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+38 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+40 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+37 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+44 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+47 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+40 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+43 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+41 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+47 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+43 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+43 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+46 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+37 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+42 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+38 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+40 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+46 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+44 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+40 мин
19 этаж
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
О сериале
Группа незнакомцев по ночам попадает в VR-игру, от успехов в которой зависит их реальная жизнь. Детективный триллер «19 этаж» — дорама из Китая о выживании и расследовании масштабного заговора.
Девушка Чунь Юй и ее друг Цинь Ю попадают в аварию. Потеряв сознание, они необъяснимым образом оказываются в странной VR-игре в окружении других участников. Никто из них не знает, что произошло, но почти все так или иначе причастны к автокатастрофе. У попавших сюда людей не остается другого выбора, кроме как погрузиться в игру, надеясь, что на другом конце окажется способ выбраться из кошмара. Пройдя уровень, они просыпаются, но следующей ночью снова переносятся в виртуальную реальность, где их ожидают загадки, монстры и психологические испытания. Товарищам по несчастью приходится учиться сотрудничать, ведь каждый, кто умрет в игре, впадает в кому в реальном мире.
Кому из них удастся выбраться из жуткого лабиринта, расскажет дорама «19 этаж» — сериал 2024 года смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.
