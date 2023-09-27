100 Великих. Сезон 1. Серия 17
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100 Великих
1-й сезон
17-я серия

100 Великих (сериал, 2015) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.32015, 100 Великих. Сезон 1. Серия 17
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«100 великих» – это первый документальный цикл про все наследия человечества: от речи Гагарина до изобретения колеса, от статуи Давида до генных технологий, от гола Марадоны до битвы за Севастополь. Все, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь, смотрите в цикле «100 великих».

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
24 мин / 00:24

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