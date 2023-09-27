«100 великих» – это первый документальный цикл про все наследия человечества: от речи Гагарина до изобретения колеса, от статуи Давида до генных технологий, от гола Марадоны до битвы за Севастополь. Все, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь, смотрите в цикле «100 великих».

