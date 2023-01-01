Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Искусство прочно вошло в нашу жизнь, и для каждого оно значит что-то свое. Кто-то, изучая тонкости мастерства, старается точно следовать устоявшимся техникам и указаниям преподавателей. Кто-то пытается найти собственный подход, специально выходя за рамки общепринятых норм. Искусство позволяет познать себя и подумать, какой мир для вас был бы идеальным. С ним жизнь становится глубже и насыщеннее. И, что самое главное, для того, чтобы познать, чем может привлечь искусство, вовсе не нужны специальные знания. Подробнее об этой сфере рассказывает выдающийся художник Дмитрий Гутов в уроке «Знакомство с искусством», смотреть онлайн который можно на Wink.



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