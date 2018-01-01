Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалы Про саморазвитие1-й сезон
7.22023, Про саморазвитие. Сезон 1 8 серий
Документальный16+
Опыт Владимира Познера, Алексея Ситникова и других экспертов поможет измениться к лучшему и стать эффективнее в работе и жизни
О сериале
Умение общаться, способность анализировать свое положение в профессии и готовность познавать новое — от этих и многих других навыков зависит то, насколько быстро вы сможете развиваться. Возможностей всегда много, но как ими распорядиться не всегда понятно. Владимир Познер, Александр Цыпкин, Дарья Донцова, Дима Билан и другие известные спикеры помогут сориентироваться и принять правильное решение, чтобы не стоять на месте и идти к своей цели. Из курса «Про саморазвитие» вы узнаете, как расти в своем ремесле, как не пойти на сделку с совестью, делать так, чтобы окружающие вас понимали и не терять продуктивность — смотреть «Уроки легенд» онлайн можно на Wink.