Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Секреты продуктивности от Дарьи Донцовой. Одна из самых издаваемых авторов России убеждена, что ленивым в писательском деле делать нечего: можно писать всю жизнь одну книгу и так и не дописать. Над писателем нет начальника, поэтому необходима строгая самодисциплина. Сама Донцова обязательно пишет 30 страниц текста каждый день и никогда не ждет вдохновения. Она уверена — чем больше пишешь, тем лучше пишешь. Ну а кроме четкого распорядка и упорного труда, для писателя, по мнению Дарьи, очень важна начитанность. Библия, классика мировой литературы и классика жанра, в котором вы хотите себя попробовать, — отличное подспорье для творчества. Еще больше советов по писательскому мастерству от создательницы более 230 детективных романов и десятка детских сказок ждет вас в видеоуроке «Как писателю быть продуктивным» — на Wink его можно смотреть онлайн.



Сериал Дарья Донцова 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.