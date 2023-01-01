Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Дарья Донцова. Как писателю быть продуктивным
Документальный16+
Дарья Донцова, один из самых издаваемых авторов России, раскрывает свои секреты продуктивности

Секреты продуктивности от Дарьи Донцовой. Одна из самых издаваемых авторов России убеждена, что ленивым в писательском деле делать нечего: можно писать всю жизнь одну книгу и так и не дописать. Над писателем нет начальника, поэтому необходима строгая самодисциплина. Сама Донцова обязательно пишет 30 страниц текста каждый день и никогда не ждет вдохновения. Она уверена — чем больше пишешь, тем лучше пишешь. Ну а кроме четкого распорядка и упорного труда, для писателя, по мнению Дарьи, очень важна начитанность. Библия, классика мировой литературы и классика жанра, в котором вы хотите себя попробовать, — отличное подспорье для творчества. Еще больше советов по писательскому мастерству от создательницы более 230 детективных романов и десятка детских сказок ждет вас в видеоуроке «Как писателю быть продуктивным» — на Wink его можно смотреть онлайн.

