Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Можно подумать, что деловые переговоры — это в первую очередь отстаивание своих интересов, которое в любой момент может перерасти в конфликт. Но секрет успешного взаимодействия на самом деле лежит в области сотрудничества. Важно понимать, чего хочет другая сторона и устанавливать вашу общую цель. Впрочем, это не избавляет от необходимости иногда идти на конфликт — порой это даже необходимо, ведь, откладывая конфронтацию, можно сделать ситуацию лишь сложнее. В любом случае, этого не надо бояться, но и подходить к конфликтам и переговорам следует осознанно. Так, у них есть три уровня: уровень позиции, уровень интересов и потребностей и уровень представлений. Каждый уровень зависит от контекста, и об особенностях каждого из них расскажет Марат Атнашев, профессор бизнес-практики. Его урок «3 уровня переговоров и конфликтов» смотреть онлайн на Wink можно прямо сейчас.

