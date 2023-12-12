Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Успех в том или ином начинании зависит от того, насколько хорошо вас понимают окружающие. Чем лучше сформулируете мысли, тем эффективнее будете вы, а также ваши партнеры и подчиненные. Формулировка фраз происходит по двум моделям: мета и милтон. Мета передает информацию высокой точности и отвечает за управление и приказы. Милтон — модель, которая позволяет собеседнику наполнить информацию субъективным опытом, додумать что-то свое. В некоторых случаях лучше подходит первая, в других — вторая. Какие сильные и слабые стороны есть у метамодели и милтонмодели и когда полезно применять каждую из них, расскажет психотерапевт и сертифицированный тренер НЛП Алексей Ситников в уроке «Как правильно формулировать свои мысли» — смотреть онлайн его можно на Wink.

