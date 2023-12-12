Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Карьерный рост — это не только деньги. Зарплата лишь частично отражает ваше развитие в профессии. Среди индикаторов роста также можно назвать продвижение компании, увеличение количества подчиненных, повышение позиции в цепочке управления и многое другое. Но как понять, что в выбранной профессии или на нынешнем рабочем месте развитие зашло в тупик? С какой частотой стоит менять работу и надо ли бояться кардинально менять род деятельности? Нужно ли опасаться кадровиков из конкурирующих компаний, которые пытаются переманить вас на свою сторону? Об этом вы узнаете из видеоурока, который ведет эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин — «5 вариантов карьерного роста» смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.

