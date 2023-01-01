Про саморазвитие (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Как понять, что профессия, которую вы выбрали, действительно вам подходит? Об этом рассказывает знаменитый журналист и телеведущий Владимир Познер. Он вспоминает, как работал на государственные СМИ во времена цензуры, когда было очень легко оступиться. Это стало только началом испытаний, которые ему пришлось выдержать на карьерном пути. Жизнь то и дело подбрасывает нам вызовы: например, выбрать ли большие деньги, пойдя на компромисс с совестью, или держаться своих принципов. За 60 лет карьеры Познер не раз сталкивался с подобным выбором и теперь готов поделиться опытом со зрителями. Подробнее об этом можно услышать, если смотреть видеоурок «Профессиональный путь: как справиться с испытаниями и научиться делать выбор» онлайн на Wink.



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