аннапропала (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Чешский остросюжетный сериал о девочке-подростке, которая пытается найти пропавшую блогершу, обнаружив ее фотографии в телефоне отца. Анна — популярная блогерша, которая регулярно размещает новые посты в соцсетях. Но однажды поток свежих публикаций иссякает, и подписчики понятия не имеют, что произошло. В это же время 15-летняя Нина случайно видит на отцовском телефоне провокационную фотографию Анны. Нина решает начать собственное расследование, а со временем к ней присоединяется подруга Робин. Оказывается, что перед исчезновением Анна стала частью опасной игры, а все, что произошло после, ее последствия. Какие тайны ждут Нину и Робин, расскажет «#аннапропала».


