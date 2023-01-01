WinkСериалы#аннапропала1-й сезон2-я серия
2023, #annaismissing
18+
#аннапропала (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+16 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 2
- 18+11 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 3
- 18+18 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 4
- 18+16 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 5
- 18+14 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 6
- 18+12 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 8
- 18+10 мин
#аннапропала
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Чешский остросюжетный сериал о девочке-подростке, которая пытается найти пропавшую блогершу, обнаружив ее фотографии в телефоне отца. Анна — популярная блогерша, которая регулярно размещает новые посты в соцсетях. Но однажды поток свежих публикаций иссякает, и подписчики понятия не имеют, что произошло. В это же время 15-летняя Нина случайно видит на отцовском телефоне провокационную фотографию Анны. Нина решает начать собственное расследование, а со временем к ней присоединяется подруга Робин. Оказывается, что перед исчезновением Анна стала частью опасной игры, а все, что произошло после, ее последствия. Какие тайны ждут Нину и Робин, расскажет «#аннапропала». Смотрите 1 сезон сериала «#аннапропала» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаЧехия
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb