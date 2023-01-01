аннапропала (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

#аннапропала. Сезон 1. Серия 1
#аннапропала
1-й сезон
1-я серия
7.72023, #annaismissing
18+
Чешский остросюжетный сериал о девочке-подростке, которая пытается найти пропавшую блогершу, обнаружив ее фотографии в телефоне отца. Анна — популярная блогерша, которая регулярно размещает новые посты в соцсетях. Но однажды поток свежих публикаций иссякает, и подписчики понятия не имеют, что произошло. В это же время 15-летняя Нина случайно видит на отцовском телефоне провокационную фотографию Анны. Нина решает начать собственное расследование, а со временем к ней присоединяется подруга Робин. Оказывается, что перед исчезновением Анна стала частью опасной игры, а все, что произошло после, ее последствия. Какие тайны ждут Нину и Робин, расскажет «#аннапропала». Смотрите 1 сезон сериала «#аннапропала» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Чехия
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb