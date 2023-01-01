Wink Все подборки Сериалы 2023 года

Сериалы 2023 года

В ожидании премьер 2024 года самое время вспомнить лучшие сериалы 2023-го: мы подготовили для вас подборку, где вы найдете не только хит «Слово пацана. Кровь на асфальте», но и другие интересные сериалы 2023, смотреть онлайн которые можно на Wink! Для любителей расследований в коллекции есть детективы «Фишер», «Мерзлая земля» и «Кошка». Если хочется от души посмеяться, обратите внимание на сериалы «Папины дочки. Новые», «Мама будет против», «Короче, план такой», «Лето в городе» и «Мастодонт». Мечтаете о суперспособностях? Сериал «Библиотекарь» откроет вам магическую силу книг, а «Недетское кино» — портал в сказочную вселенную. Для ценителей страстей и интриг есть турецкие ленты «Совершенно другой» и «Душа не слышит», а по подписке Amediateka доступны зарубежные новинки 2023: «Ходячие мертвецы: Мертвый город», «Абсолютное зло», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и «Мэйфейрские ведьмы». Также напоминаем: на портале Wink есть опция скачать сериалы 2023 года на мобильное устройство, чтобы смотреть их в хорошем качестве даже без интернета!