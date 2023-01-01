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Сериалы 2023 года

Сериалы 2023 года

В ожидании премьер 2024 года самое время вспомнить лучшие сериалы 2023-го: мы подготовили для вас подборку, где вы найдете не только хит «Слово пацана. Кровь на асфальте», но и другие интересные сериалы 2023, смотреть онлайн которые можно на Wink! Для любителей расследований в коллекции есть детективы «Фишер», «Мерзлая земля» и «Кошка». Если хочется от души посмеяться, обратите внимание на сериалы «Папины дочки. Новые», «Мама будет против», «Короче, план такой», «Лето в городе» и «Мастодонт». Мечтаете о суперспособностях? Сериал «Библиотекарь» откроет вам магическую силу книг, а «Недетское кино» — портал в сказочную вселенную. Для ценителей страстей и интриг есть турецкие ленты «Совершенно другой» и «Душа не слышит», а по подписке Amediateka доступны зарубежные новинки 2023: «Ходячие мертвецы: Мертвый город», «Абсолютное зло», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и «Мэйфейрские ведьмы». Также напоминаем: на портале Wink есть опция скачать сериалы 2023 года на мобильное устройство, чтобы смотреть их в хорошем качестве даже без интернета!

Для детейСериалыОбразование
Постер к сериалу Чик-Чирикино 2023
8.9

Чик-Чирикино

2023
Постер к сериалу Три мушкетера 2023
8.8

Три мушкетера

2023
Постер к сериалу Беби Борн 2023
8.9

Беби Борн

2023
Постер к сериалу Наше тело 2023
8.7

Наше тело

2023
Постер к сериалу Рони, дочь разбойника 2023
8.5

Рони, дочь разбойника

2023
Постер к сериалу Академия пиратов 2023
8.5

Академия пиратов

2023
Постер к сериалу Котик Мормотик 2023
8.6

Котик Мормотик

2023
Постер к сериалу Непоседы 2023
8.1

Непоседы

2023
Постер к сериалу Тикабо. Загадки 2023
7.9

Тикабо. Загадки

2023
Постер к сериалу С добрым утром, малыши! 2023
8.4

С добрым утром, малыши!

2023
Постер к сериалу Спокойной ночи, малыши! 2023
8.6

Спокойной ночи, малыши!

2023
Постер к сериалу Держи Краба 2023
7.8

Держи Краба

2023
Постер к сериалу Супергерои.ру 2023
9.1

Супергерои.ру

2023
Постер к сериалу Недетское кино 2023
8.4

Недетское кино

2023
Постер к сериалу Маленький принц и друзья 2023
8.1

Маленький принц и друзья

2023
Постер к сериалу Шушумагия 2023
9.0

Шушумагия

2023
Постер к сериалу Живой гараж 2023
8.7

Живой гараж

2023
Постер к сериалу Котэ Денс 2023
8.8

Котэ Денс

2023
Постер к сериалу Игры синего трактора в 3D 2023
8.8

Игры синего трактора в 3D

2023
Постер к сериалу Кубокот — в школу без забот 2023
8.8

Кубокот — в школу без забот

2023
Постер к сериалу Мультипелки. Шоу 2023
8.5

Мультипелки. Шоу

2023
Постер к сериалу Спроси Тому 2023
8.6

Спроси Тому

2023
Постер к сериалу Автосемейка Вилзи 2023
8.1

Автосемейка Вилзи

2023
Постер к сериалу Тикабо. Клипы 2023
7.9

Тикабо. Клипы

2023
Постер к сериалу Тикабо. Раскраски 2023
8.3

Тикабо. Раскраски

2023
Постер к сериалу Тикабо 2023
8.4

Тикабо

2023
Постер к сериалу Дом Светофоровых 2023
8.8

Дом Светофоровых

2023
Постер к сериалу КОТЭ - Музыкальные мультфильмы в 3D 2023
9.1

КОТЭ - Музыкальные мультфильмы в 3D

2023