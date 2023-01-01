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Фэнтези мультфильмы
8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
2024, 104 мин
8.3
Сказка о красавице Весне
2022, 84 мин
8.4
Принцесса и Колдун Алазар
2022, 131 мин
Бесплатно
9.2
Стражи терракоты
2021, 104 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
Бесплатно
8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах
2018, 67 мин
Бесплатно
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
8.8
Охотники на драконов
2008, 78 мин
Бесплатно
9.0
Черепашки-ниндзя 3
1993, 91 мин
Бесплатно