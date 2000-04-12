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ЗВЕЗДА Плюс

ЗВЕЗДА Плюс - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Познавательные, HD

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22:00 - 22:45

Военная приёмка, 12+

В суперсовременном телевизионном шоу известный журналист Алексей Егоров на практике испытает самые современные виды отечественной военной техники. Вместе с ним мы побываем на секретных заводах, посетим закрытые полигоны, станем участниками самых рискованных экспериментов на суше, море и в воздухе.

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