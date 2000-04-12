Звезда - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:25 - 21:35
След Сокола, 12+
Когда-то жители городка Тенглвуд заключили соглашение с индейцами о ненападении. Однако ситуация меняется, когда недалеко от города, на индейской территории Блекхилл, старатели находят месторождение золота. Вождь местного племени - Зоркий Сокол (Гойко Митич) - уверен, что скоро здесь появятся много бледнолицых и устроят резню из-за золота.
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