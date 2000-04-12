ZooПарк - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:15 - 21:35

Спасение детенышей гризли. 13-я серия , 12+

Семья Ланген в Северной Британской Колумбии (Канада) борется за сохранение дикой природы. Эти люди несут свою круглосуточную миссию в созданном ими приюте "Северное сияние" - единственном приюте в мире, имеющем лицензию на выращивание и выпуск в дикую природу медведя гризли.Медвежьи загоны в приюте кишат рекордными 40 осиротевшими медвежатами, каждый из которых отличается внешностью, индивидуальностью и причудливым нравом.Спасение и уход за этими детенышами - страсть Анжелики Ланген. Пока Анжелика занимается с медвежатами, ее муж Питер руководит единственной в мире программой реабилитации гризли. С помощью своего сына Майкла, дочери Тани, зятя Шона и команды волонтеров они спасают больных и раненых детёнышей-сирот и переводят их в спячку. Весной, когда детеныши превращаются в годовалых медведей, семья переправляет их в отдаленные районы Британской Колумбии, где они выпускаются на волю, чтобы получить второй шанс на жизнь в дикой природе.