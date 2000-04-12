Живи активно HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
Развлекательные, HD
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:05 - 21:26
Тайны Цигун. 17-я серия, 12+
Цигун - это целая философия, с помощью которой мы находим ответы на вопросы о здоровье. Восточная практика помогает привести в баланс жизненную энергию. Смотрите программу - Тайны Цигун, цикл бесед посвященных вопросам здоровья.
Прямой эфир телеканала Живи активно HD смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.