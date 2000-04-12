Живи активно HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:05 - 21:26

Тайны Цигун. 17-я серия , 12+

Цигун - это целая философия, с помощью которой мы находим ответы на вопросы о здоровье. Восточная практика помогает привести в баланс жизненную энергию. Смотрите программу - Тайны Цигун, цикл бесед посвященных вопросам здоровья.