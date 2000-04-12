Живая Планета - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:55 - 21:25

Тайные механизмы природы. Виноградники , 12+

В этой программе мы стараемся посмотреть на дикую природу немного под другим углом. Мы управляем временем в кадре, ускоряем или замедляем его, используем необычное освещение, чтобы запечатлеть то, что невидимо глазом.Документальный цикл полностью снят в России в различных локациях: каменистой степи, виноградниках, болотах и пещерах, л�иторальной зоне за полярным кругом, субтропиках черноморского побережья. Цель цикла - показать, что тайные механизмы природы работают, даже когда мы их не видим, в привычных для нас местах или, наоборот, в неожиданных, там, где мало кто обратил бы внимание на диких животных и растения.