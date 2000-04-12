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Ювелиртрейд

Ювелиртрейд - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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HD, Телемагазины

21:00 - 22:00

"Драгоценные украшения "Ювелиртрейд", 16+

В эфире высочайшего качества монобрендовая продукция ювелирного завода "Ювелир Трейд". Все украшения разрабатывает собственное дизайнерское бюро. Ювелирные изделия сертифицированы по международным стандартам качества- ISO 9001, и имеют клеймо государственной палаты РФ.

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