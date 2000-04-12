Ювелиртрейд - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 22:00

"Драгоценные украшения "Ювелиртрейд" , 16+

В эфире высочайшего качества монобрендовая продукция ювелирного завода "Ювелир Трейд". Все украшения разрабатывает собственное дизайнерское бюро. Ювелирные изделия сертифицированы по международным стандартам качества- ISO 9001, и имеют клеймо государственной палаты РФ.