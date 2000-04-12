Время: далекое и близкое - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:00 - 01:20

Райский уголок , 16+

В элитном коттеджном посёлке "Райский уголок" царят мир и покой. Вера, молодая девушка из Белоруссии, устраивается в один из особняков домработницей. На самом деле её мотив - найти пропавшую подругу Лесю, уехавшую полгода назад на заработки. Поначалу Вере кажется невозможным, что в этом тихом и уютном местечке кто-то мог причинить зло её подруге. Но вскоре она понимает - за каждым из добротных фасадов окрестных домов скрывается тайна, узнав которую, Леся могла поплатиться жизнью.