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Восток ТВ

Восток ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

SD

Развлекательные, Музыкальные

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20:00 - 22:00

Музыка на телеканале Восток ТВ, 6+

Проекты канала TMB RU содействуют формированию имиджа стран, раскрывают способности национальных культур, а также информируют о историко-географических достопримечательностях стран Востока.

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