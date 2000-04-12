Восток ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
SD
Развлекательные, Музыкальные
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20:00 - 22:00
Музыка на телеканале Восток ТВ, 6+
Проекты канала TMB RU содействуют формированию имиджа стран, раскрывают способности национальных культур, а также информируют о историко-географических достопримечательностях стран Востока.
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