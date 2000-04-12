Волейбол - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
HD, Спортивные
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
20:10 - 22:15
PARI Суперлига. Чемпионат России 2025. Мужчины. 1/4 финала. 1-й матч. Трансляция от 19.03.2025. Локомотив (Новосибирск) - Зенит (Санкт-Петербург) [6+]. Локомотив (Новосибирск) - Зенит (Санкт-Петербург), 6+
Чемпионат России PARI Суперлига - наиболее значимое и престижное соревнование, ежегодно проводимое Всероссийской федерацией волейбола.
Прямой эфир телеканала Волейбол смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.