viju TV1000 romantica - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:40 - 21:25

Любовь напрокат. 11-я серия , 16+

Молодой, обаятельный парень Омер преуспевает в модном бизнесе... Ради выгоды, родственники хотят женить его на красивой девушке, которая только вернулась из Америки, получив там образование. Но у нее только и мысли о том, как она будет блистать в высшем свете. Парню эта затея не по душе. Случайно он знакомится с молодой девушкой Дефне, официанткой в кафе, семья которой попала в трудное положение благодаря брату. Для того, чтобы избавится от навязчивой невесты, он целует Дефне на глазах у тети. Тетушка же решила воспользоваться этой ситуацией и подкупила Дефне для достижения своей цели - женить племянника.