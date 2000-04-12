viju TV1000 romantica - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
HD, Кино и сериалы
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
20:40 - 21:25
Любовь напрокат. 11-я серия, 16+
Молодой, обаятельный парень Омер преуспевает в модном бизнесе... Ради выгоды, родственники хотят женить его на красивой девушке, которая только вернулась из Америки, получив там образование. Но у нее только и мысли о том, как она будет блистать в высшем свете. Парню эта затея не по душе. Случайно он знакомится с молодой девушкой Дефне, официанткой в кафе, семья которой попала в трудное положение благодаря брату. Для того, чтобы избавится от навязчивой невесты, он целует Дефне на глазах у тети. Тетушка же решила воспользоваться этой ситуацией и подкупила Дефне для достижения своей цели - женить племянника.
Прямой эфир телеканала viju TV1000 romantica смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.