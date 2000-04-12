viju TV1000 новелла - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:30 - 21:20
Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 6-й сезон. 2-я серия, 16+
Детектив Виктории Платовой. На болотах нашли труп, который пролежал там несколько лет. К расследованию приступил следователь с Большой Земли. Агата Север сторонится его и все понимают, что она и капитан были знакомы. Но в стороне от расследования писательница находится не может. Её версия связана с тайной сильного проклятия, но убийца из прошлого ходит слишком близко от Агаты.
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