viju TV1000 новелла - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:30 - 21:20

Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 6-й сезон. 2-я серия , 16+

Детектив Виктории Платовой. На болотах нашли труп, который пролежал там несколько лет. К расследованию приступил следователь с Большой Земли. Агата Север сторонится его и все понимают, что она и капитан были знакомы. Но в стороне от расследования писательница находится не может. Её версия связана с тайной сильного проклятия, но убийца из прошлого ходит слишком близко от Агаты.