viju TV1000 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:15 - 23:40

"Доспехи Бога-3: Миссия "Зодиак" , 16+

Главный герой истории - работающий по всему миру охотник за сокровищами Джей Си по кличке Ястреб. Известный антиквар предлагает ему отыскать шесть редких статуэток в виде голов животных. В свое время эти бронзовые скульптуры входили в набор из 12 предметов, олицетворявших знаки зодиака. Фигурки украшали фонтан легендарного Летнего двор�ца на окраине Пекина. В 1860 году величественное сооружение было разграблено и разрушено англо-французскими войсками на исходе Второй опиумной войны, а статуэтки безвозвратно утеряны.