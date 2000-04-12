viju TV1000 action - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 23:05

РЭД , 16+

Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес после отставки тихо живёт в своём доме в Кливленде, Огайо. Пытаясь скрасить одиночество, он заводит долгие телефонные разговоры с клерком пенсионного фонда Сарой Росс, офис которой находится в Канзасе. Как-то ночью в дом Фрэнка вламываются бойцы спецназа, пытающиеся его убить. Как говорится, мастерство не пропьёшь - Фрэнку удаётся отбиться от нападающих и скрыться. Становится очевидным, что ему рано выходить из игры. Необходимо найти тех, кто стоит за подосланными убийцами. Причины визита непрошенных гостей явно связаны с тёмным прошлым специального агента. Первым делом Фрэнк отправляется к Саре в Канзас. Несмотря на то, что их телефонные разговоры были совершенно невинны, старый боец ЦРУ понимает, что спецслужбы неизбежно заинтересуются женщиной, с которой он разговаривал несколько десятков раз. На помощь Фрэнку приходят бывшие напарники, готовые тряхнуть стариной: очаровательный Джо Мэтисон и осторожный Марвин Боггс...