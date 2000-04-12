viju+ Premiere - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 22:25

Команда зачистки , 18+

Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, полный денег. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительст�венных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.