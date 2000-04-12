Wink
ТВ-каналы
viju+ Planet

viju+ Planet - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Познавательные, HD

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

22:00 - 22:45

Дворец с иероглифами. По следам Шампольона. 1-й сезон. 1-я серия, 12+

Познакомьтесь с группой египтологов в Луксоре. Учёных заинтересовала богато украшенная могила, и они пытаются разгадать тайны её жрецов, писцов, художников и строителей.

Прямой эфир телеканала viju+ Planet смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.