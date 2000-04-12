viju+ Planet - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 22:45

Дворец с иероглифами. По следам Шампольона. 1-й сезон. 1-я серия , 12+

Познакомьтесь с группой египтологов в Луксоре. Учёных заинтересовала богато украшенная могила, и они пытаются разгадать тайны её жрецов, писцов, художников и строителей.