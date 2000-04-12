viju Nature - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:10 - 22:45

Планета джунглей. 1-й сезон. 20-я серия - "Австралийский рай" , 6+

Австралия ‒ большой остров-материк, на восточном берегу которого растёт уникальный лес. Он один из самых древних и уникальных на планете. Изоляция материка привела к тому, что многие обитающие здесь животные являются автохтонными и не встречаются больше нигде в мире. В тенях этих лесов мелькают животные, напоминающие собой о далеком прошлом.