viju+ Megahit - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:15 - 23:05

Падение ангела , 18+

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый - верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.