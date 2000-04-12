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viju History

viju History - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:55 - 22:55

Секреты Великой хартии вольностей. 1-й сезон. 1-я серия, 16+

Хью Бонневилль (звезда сериала "Аббатство Даунтон") рассказывает эпическую историю Великой хартии вольностей - одного из старейших правовых документов в мире. Мы узнаем, в каких условиях король Иоанн Безземельный подписал Хартию, и как она повлияла на развитие английского права и определила ход европейской истории.

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