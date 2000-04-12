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viju+ Comedy

viju+ Comedy - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Кино и сериалы, HD

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20:30 - 22:10

Одноклассницы и тайна пиратского золота, 18+

Эти школьницы не похожи на других. Они грубят старшим, владеют холодным оружием и знают толк во взрывчатке. Директриса школы под стать ученицам - наследница пирата, давным-давно спрятавшего свой клад. Вместе им предстоит отыскать древнее сокровище...

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