viju+ Comedy - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:30 - 22:10

Одноклассницы и тайна пиратского золота , 18+

Эти школьницы не похожи на других. Они грубят старшим, владеют холодным оружием и знают толк во взрывчатке. Директриса школы под стать ученицам - наследница пирата, давным-давно спрятавшего свой клад. Вместе им предстоит отыскать древнее сокровище...