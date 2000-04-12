viju+ Comedy - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:30 - 22:10
Одноклассницы и тайна пиратского золота, 18+
Эти школьницы не похожи на других. Они грубят старшим, владеют холодным оружием и знают толк во взрывчатке. Директриса школы под стать ученицам - наследница пирата, давным-давно спрятавшего свой клад. Вместе им предстоит отыскать древнее сокровище...
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