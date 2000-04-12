В гостях у сказки - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:35 - 22:15
Ганзель, Гретель и Агентство Магии, 6+
Гретель - одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века - загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель - известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возм�ожно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.
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