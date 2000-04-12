18:05 - 18:35

Моё дело. 18-я серия - "Стоматологическая клиника" , 0+

Ведущие программы берут интервью у владельца своего дела, который рассказывает о том, как создавался его бизнес, какие проблемы встречались на его пути и как он их решал. Герой программы - такой же бизнесмен, как и зрители канала.