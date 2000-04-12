Успех - смотреть онлайн прямой эфир
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18:05 - 18:35
Моё дело. 18-я серия - "Стоматологическая клиника", 0+
Ведущие программы берут интервью у владельца своего дела, который рассказывает о том, как создавался его бизнес, какие проблемы встречались на его пути и как он их решал. Герой программы - такой же бизнесмен, как и зрители канала.
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