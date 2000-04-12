Усадьба ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:55 - 21:25

Постное меню. 5-я серия , 12+

Если вы давно хотите попробовать поститься, но вас останавливает мысль о пресном и однообразном постном меню, то значит вы просто незнакомы с нашими пошаговыми рецептами для Великого поста. Ведь если подойти к составлению питания для поста рационально и в то же время с фантазией, то можно получить разнообразный и очень вкусный набор блюд на каждый день. Конечно, нельзя сказать, что такое питание не будет сильно отличаться от привычного вам, но сам вкус правильно приготовленной постной еды однозначно понравится даже гурманам. И не стоит забывать, что кроме традиционных рецептов для поста, буквально каждый день появляются новые варианты полезных постных блюд, более адаптированных под вкусовые предпочтения современного человека. В нашей программе вас ждут простые и вкусные рецепты. Вы узнаете, что можно готовить и есть в пост, а какие продукты употреблять категорически нельзя.