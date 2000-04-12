Уникум - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:15 - 21:25

Чуч-Мяуч , 0+

Выглядит Чуч-Мяуч как обыкновенный кот, но разноцветные глаза выдают его необычное происхождение. Дело в том, что он прибыл из волшебного мира, поэтому легко может исполнять желания. Правда, не больше двух в день, да и исполняет их так, как считает нужным, но это не мешает девочке Марусе обожать Мяуча. Каждый раз, когда озорная девочка загадывает желание, а волшебный кот его исполняет, начинается самое интересное. Поэтому умница Варя и её брат Миша очень любят проводить время с Марусей и Мяучем. Эта замечательная компания способна любой день превратить в настоящее приключение!